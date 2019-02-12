Gazze'de İsrail ablukası protestosu

Filistinliler, İsrail ablukasının kaldırılması talebiyle Gazze'nin kuzey sahiline yürüyüş düzenledi.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan göstericiler, Filistin bayrakları ve İsrail'in şehit ettiği Filistinlilerin fotoğraflarını taşıdı. İçinde onlarca Filistinlinin bulunduğu tekneler de eyleme denizden destek verdi.

Sahilde konuşan Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti üyelerinden Hani es-Sevabite, ablukaya karşı mücadelenin, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde olduğu gibi çeşitli yollarla devam edeceğini belirtti.

Sevabite, "Filistin davasını tasfiye etmeyi ve Gazze'yi vatandan ayırmayı hedefleyen projeleri asla kabul etmeyeceğiz." dedi.

Filistin halkının boyun eğme ve sükunet denklemini kabul etmeyeceğini vurgulayan Sevabite, "Gösteri meydanlarındaki sloganımız şu: İşgalciyle savaştığımız sürece kaybetmek yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA