Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçağı, görgü tanıklarının ifadelerine göre, kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin doğu sınırı yakınlarında "yanan uçurtma ve balon taşıdığı" iddia edilen Filistinlilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

BARIŞ YÜRÜYÜŞÜ EYLEMİNE DEVAM

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivillerin üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 18:21