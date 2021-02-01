Virüsü hiçe saydılar: Haham cenazesinde mahşeri kalabalık

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan Haham Meshulam Dovid Soloveitchik'in durumu, hafta sonu ağırlaştı. İsrail ultra-Ortodoks toplumunda güçlü bir ses olarak tanınan ve "Yeşivaların başlarının büyüğü" olarak bilinen Soloveitchik, yapılan tüm müdahalelere rağmen 99 yaşında hayata gözlerini yumdu.

VİRÜSÜ HİÇE SAYIP CENAZE TÖRENİNE KATILDILAR

Din adamının koronavirüsten yaşamını yitirmesine rağmen dün öğlen saatlerinde cenaze töreni düzenlendi. Yetkililer, halkın cenazeye katılmasının doğru olmadığı yönünde uyarılar yaptı. Tüm uyarılara rağmen cenazeye on binlerce kişi katılınca, ortaya akılalmaz görüntüler çıktı.

Törenden geriye; binlerce siyah giysili Ultra-Ortodoks İsraillinin Haham Soloveitchik'in cenazesinde görüntülendiği bu fotoğraflar kaldı:

Katnak: HABERLER.COM

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 21:26