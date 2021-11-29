Hazreti Muhammed’e ağır hakaretler eden fanatik Yahudi cinsel tacizden gözaltında

İşgal altındaki Doğu Kudüs’teki bir yürüyüş esnasında İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’e hakaret eden aşırı sağcı dindar Yahudi David Flavani, gençlere cinsel taciz suçlamasıyla İsrail polisince gözaltına alındı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail polisinin 25 yaşındaki Flavani’yi zor durumdaki gençleri istismar ettiği ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle geçen hafta gözaltına aldığı belirtildi.



Haberde, Flavani’nin özellikle kurbanlarını sinagog ve dini ayinler başta olmak üzere kalabalık yerlerde seçtiği belirtilerek, polisin gelen bazı şikayetler üzerine harekete geçtiği kaydedildi.



Flavani’nin dün mahkemeye çıkarıldığı ve gözaltı süresinin psikiyatrik muayene için uzatıldığına dikkat çekilen haberde, polisin Flavani tarafından kendilerine zarar verilen gençleri en yakın karakola giderek hakkında suç duyurusunda bulunmaya çağırdığı ifade edildi.



Haberde, Flavani’nin gözaltında tutulmaya devam ettiğine vurgu yapılarak, aşırı sağcı Yahudi’nin kendisine yöneltilen suçlamaları inkar ettiği kaydedildi.



Başını David Flavani’nin çektiği aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran’da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı’nda "bayrak yürüyüşü" düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed’e ağır hakaretler etmişlerdi.