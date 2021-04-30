İngiliz analistten adrese teslim tespit: İsrail apartheid uyguluyor

Washington'daki Carnegie Uluslararası Barış Vakfında ve Londra'daki Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsüde analist olarak çalışan H.A. Hellyer, Washington Post gazetesi için "İsrail, Filistinlileri dışlamak için apartheid uyguluyor. Washington bununla ne zaman yüzleşecek?" başlıklı bir makale kaleme aldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) bu hafta yayımladığı bir raporda, tarihte ilk kez Filistinlilere yönelik işlenen insanlığa karşı suç ve apartheid uygulamalarını ortaya koyduğunu anımsatan Hellyer, "Birçok kişi HRW'nin çok ileri gittiğini düşünebilir ancak gerçekte bu rapor çağının gerisinde." ifadesini kullandı.

"İşgal altındaki topraklarda yaşananların apartheid olduğundan şüphe yok"

Hellyer, bu hafta Güney Afrika'da "apartheid" rejimiyle mücadele eden isimlerle bir araya geldiğini belirterek, "(Filistin) İşgal altındaki topraklarda yaşananların apartheid olduğundan şüphe yok. Aralarında B'tselem gibi İsrail merkezlilerin de olduğu birçok insan hakları kuruluşu da aynı sonuca ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda Washington ve diğer yönetimlere de politika değişikliği çağrısında bulunulduğuna işaret eden Hellyer, İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi ülkelerle imzaladığı normalleşme anlaşmalarının uygulanmasının önündeki en büyük engelin de Filistinlere yönelik tavrı olduğunu vurguladı.

Hellyer, ABD'de "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" hareketinin ve eşitlik yanlılarının dikkat çektiğini belirterek, "Her şeyden, Filistin ve İsrail arasındaki anlaşmazlığın çözümünde hakları temel alan bir yaklaşımı reddederek, kendi ülkenizde sivil hakları tartışmak biraz zordur." ifadesini kullandı.

"Ama artık öyle değil. Amerikan yaklaşımı şu anda değişiyor"

ABD dış politikasının uzun yıllardır "İsrail'e koşulsuz destek" verdiğine işaret eden Hellyer, "İsrail'in, işgal altındaki topraklardaki eylemleri ve işgalin devam etmesi Washington siyasetinde uzun süre yorum yapmaktan kaçınılan bir konu olarak kaldı. Ama artık öyle değil. Amerikan yaklaşımı şu anda Kongre de dahil değişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hellyer, ABD'nin İsrail'e yönelik yeni bir politika oluşturmasının yıllar alabileceğini ancak buna rağmen Carnegie gibi bir kuruluşta böyle bir yazı yazmanın bile değişimi gösterdiğini belirterek, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"2021 yılında, Washington'ın politika kurucu toplumunun kalbinden birinden, dünyanın en önemli düşünce kuruluşlarından biri sadece böyle bir rapora platform sağlamadı, bu raporu güçlü bir şekilde destekledi. Siyasi tartışmalarının değişimi doğrultusunda ortada basit bir soru var, Washington'ın siyasi yapısının tamamının bu değişimi yakalaması ne kadar zaman alacak?"