İşgalci İsrail 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gece saatlerinde Şeria'nın Batı'sına bazı bölgelere baskın düzenlediğini belirtti.

Söz konusu baskınlarda 6'sı eski tutuklu 12 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Şeria'nın Batı'sı ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Şeria'nın Batı'sı ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

AA