İşgalci İsrail 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri gece saatlerinde Şeria'nın Batısı'nda bazı bölgelere baskın düzenledi.

Söz konusu baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu 25 Filistinli çeşitli iddialarla gözaltına alındı.

İşgal altındaki Şeria'nın Batısı ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Şeria'nın Batısı ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

AA

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 16:23