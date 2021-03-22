İşgalciler 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ile Şeria’nın El-Halil kentine baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda 13 Filistinli çeşitli iddialarla gözaltına alındı.

İşgal altındaki Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Şeria ve Doğu Kudüs'te artık sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.