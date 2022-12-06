İşine gelmedi: Liberman, Al Jazeera muhabirlerinin akreditasyonunun iptal edilmesini istedi

Liberman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden gazeteci Şirin Ebu Akile ile ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulunmasına tepki gösterdi.

"Al Jazeera'nin İsrail'e dava açması ve bize ahlak vaaz etmesi kabul edilemez." ifadelerini kullanan Liberman, Al Jazeera'ye İsrail'den yayın yapma hakkı verilmesinin "mantıksız" olduğunu belirtti.

Liberman, hükümetin basın ofisinin İsrail'de bulunan "Al Jazeera muhabirlerinin akreditasyonunu iptal etmesini beklediğini" kaydetti.

Ben-Gvir'den "sınır dışı" talebi

İsrail'de yeni kurulacak hükümette polis ve güvenlik güçlerinden sorumlu olması beklenen Yahudi Gücü lideri Itamar Ben-Gvir ise Twitter hesabından Al Jazeera televizyonu muhabirlerinin "sınır dışı edilmesini" talep etti.

"Al Jazeera dünya çapında İsrail'e karşı çalışan sahte ve Yahudi karşıtı bir propaganda ağıdır." ifadelerini kullanan Ben-Gvir, "İsrail karşıtı yalan kampanyasının İsrail içinden durdurulması" yönünde çağrıda bulundu.

Ne olmuştu?

Al Jazeera televizyonu için çalışan Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine İsrail ordusunun mayıs ayında düzenlediği baskın sırasında İsrail askerlerince vurularak öldürülmüştü.

İsrail ordusu, yaptığı soruşturma neticesinde "Ebu Akile'yi öldüren kurşunun kimin silahından çıktığının tespit edilemeyeceğini" savunmuştu.