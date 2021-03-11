İsrail 1965'te Suriye'de idam edilen ajanları Eli Cohen’i istiyor

Ordu Radyosu'na demeç veren Netanyahu Cohen'in cenazesinden hiçbir zaman vazgeçmediklerini ifade etti.

2019 yılında bir Netflix dizisine de konu olan Cohen, Şam yönetiminde üst mevkilere kadar sızdığı ortaya çıktıktan sonra yargılanmış ve asılarak idam edilmişti.

Netanyahu'nun yorumları Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Rus kuvvetlerin Şam'ın güneyindeki Yermuk Filistin Mülteci Kampı'nda Cohen ve iki İsrail askerinin kalıntılarını aradığını yazmasından sonra geldi.

Gözlemevi'nin direktörü Rami Abdurrahman AFP'ye yaptığı açıklamada Rus askerlerin Yermuk'ta çıkarılan cesetlerden kimlik tespiti için DNA örnekleri aldığını vurguladı.

Suriye ve İsrail arasında herhangi bir diplomatik ilişki bulunmuyor. Bu nedenle Rusya geçen ay yapılan esir değişimi gibi konularda iki ülke arasında aracı rolü oynuyor.

Tel Aviv merkezli i24News, Netanyahu'nun Rus askerlerin İsrail adına çalışmalar yürüttüğünü açıkladığını aktarmıştı.

Cohen'in ele geçirdiği isihbarat bilgilerinin 1967 yılındaki 6-Gün Savaşı sırasında Golan Tepeleri'nin ele geçirilmesinde hayati rol oynadığına inanılıyor.

İsrail'in uzun yıllardır süren Cohen'in cenazesini geri alma talebini Suriye cevapsız bırakmıştı. 2004 yılında zamanın İsrail Cumhurbaşkanı Moshe Katsav tarafından yapılan talep Fransız, Alman ve BM temsilcileri tarafından Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a iletilmişti.

2018 yılında İsrail istihbarat servisi Mossad Cohen'in kol saatinin özel bir operasyonla ülkeye getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Euronews