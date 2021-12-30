İsrail, 4. doz aşı için bekleyecek

İsrail, Covid-19 salgınına karşı vatandaşlarının 4. doz aşı olmaları seçeneğini yeni bir karar alınıncaya kadar askıya aldı.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nachman Ash, 4. doz tavsiye edilmeden önce konu ilgili araştırma sonuçlarını bekleyeceklerini bildirdi. Konu ile ilgili araştırma sonuçlarının 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Omicron varyantının öncekilere oranla daha az tehlikeli bulanması halinde 4. doz yerine ülkede toplu bağışıklığın teşvik edilmesi gündeme gelecek.

İsrail’de, 60 yaş üstü, bağışıklık sistemi zayıf ve sağlık personeline 4. doz aşı vurulması geçen hafta gündeme gelmişti.

Başbakan Naftali Bennett, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara 4. doz vurulması için gerekli hazırlıkların başlatılması konusunda talimat verdiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan Covid-19 ile ilgili komite, zamanla 3. doz aşının etkisinin düştüğü yolunda görüş bildirmesinin ardından, ülkede 4. doz tartışmaları başlamıştı.

Bununla birlikte İsrail’de bilim insanları arasında 4. dozun gerekli olup olmadığı konusunda yoğun tartışma yaşanıyor.

İsrail, dünyada Covid-19’a karşı vatandaşlarını aşılama oranında açık ara ilk sırada geliyor.

Kaynak: Euronews