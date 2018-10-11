İsrail ABD vatandaşını gözaltına aldı

İsrailli yetkililer, Yahudi devletine karşı boykot kampanyalarını desteklediği gerekçesiyle ABD vatandaşı Lara el- Kasım’ı gözaltına aldı.

Likud Partisi’nden Stratejik İlişkiler Bakanı Gilad Erdan Çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkesinin güvenliğini ilgilendiren her konuda kararın İsrail makamları olduğunu belirtti.

Lara el- Kasım, geçen hafta Kudüs İbrani Üniversitesi’nde insan hakları alanında yüksek lisans çalışmalarına kayıt yaptırmak üzere İsrail’e gelmişti. İsrail’i boykot eden Filistinli direniş gruplarıyla bağlantısının tespit edildiği iddiasıyla ülkeye girişi yasaklandı.

El- Kasım’ın dünyayla iletişimi kesilmiş bir şekilde hapishanede tutulduğu belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

