İsrail, Al Jazeera muhabiri Budeyri'yi serbest bıraktı

Al Jazeera'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İşgal makamları, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gazetecilik görevini ifa ettiği sırada gözaltına aldığı muhabirimiz, Givara el-Budeyri'yi birkaç saat sonra serbest bıraktı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail makamlarının, Budeyri'nin 15 gün süreyle Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne girişini yasaklama kararı aldığı belirtildi.

İsrail polisi, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinlilere, mahallede destek için yapılan oturma eylemine müdahale etmiş, eylemi takip eden Katar merkezli Al Jazeera kanalı ekibine saldırmıştı.

Kameraman Nebil Mezavi'yi tartaklayan ve kamerasını kıran İsrail polisi, muhabirlerden Givara el-Budeyri'yi tartaklayarak gözaltına almıştı.