İsrail, Arap kökenli bir diplomatı Eritre Büyükelçisi olarak atayacak

3 haftalık ırkçı bir saldırının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı Arap kökenli İsmail Halidi’yi Eritre Büyükelçisi olarak atamaya karar verdi.

49 yaşındaki 3 çocuk babası Halidi, 2004 yılından bu yana İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapıyor. Halidi, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda büyükelçi yardımcısı rütbesi ile hizmet etmesine rağmen, bağımsız görüşlerini sürdürüyor ve resmi İsrail politikasını alenen eleştiriyor.

Londra'daki İsrail büyükelçiliğinde görev yaptığı sırada İsrail'in boykotu ile mücadele etme sorumluluğunu üstlendi. İsrail’in harika bir ülke olarak göründüğünü ancak Arap vatandaşlarına karşı ırk ayrımcılığı gibi birçok eksiklikle mücadele ettiğini söyleyen Halidi, fikirlerini gizlemeyen bir isim.

Halidi 3 hafta önce dört radikal Yahudi tarafından Kudüs’teki tren istasyonunda saldırıya uğramıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, Halidi’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında saldırıyı kınarken, kendisini Eritre Büyükelçisi olarak atayacağını söyledi.

Kaynak: Şarku’l Avsat