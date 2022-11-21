İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açılamaya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Cenin'e düzenlediği baskınlarda biri ağır olmak üzere 5 kişiyi yaraladı.

Karnından gerçek mermiyle vurularak ağır yaralanan bir Filistinli, kaldırıldığı İbn-i Sina Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İsrail askerlerince göğsünden gerçek mermiyle vurulan 1 Filistinlinin durumunun orta derecede olduğu, yaralı diğer 3 Filistinlinin durumunun ise hafif olduğu aktarıldı.

Batı Şeria'da 9 kişi gözaltına alındı

Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı noktalarına düzenlenen baskınlarda 9 Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı.

Cenin kentindeki baskında, daha önce cezaevinde kalan bir Filistinli "silahlı eylemlere karıştığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Baskın sırasında silahlı Filistinlilerle çatışmalar yaşandığı duyuruldu.

Diğer 8 Filistinli ise Batı Şeria'nın Tulkerim, Ebu Dis, Naleyn, Bey Ava ve El-Meric beldelerindeki baskınlarda gözaltına alındı.