İsrail askerleri, Cenin kentinde Filistinli bir çocuğu öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu başından vurulan 16 yaşındaki Mecdi İsam Zekarne hayatını kaybetti.

Öte yandan Filistin Kızılay örgütünden yapılan açıklamada, Cenin'de İsrail askerlerinin ateş etmesi sonucu yaralanan 3 gencin bölgedeki İbni Sina Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Ayrıca, Cenin'deki Filistin Esirler Kulübü Müdürü Muntasır Semur, İsrail askerlerinin Cenin kentinin doğu mahallesine düzenlediği baskında 3 kişiyi gözaltına aldığını ifade etti.

AA muhabirinin bölge kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail özel kuvvetleri aranan bir genci gözaltına almak için Cenin kentinin doğusuna baskın düzenledi. Baskın sırasında Beyadir semtinde işgalciler ile silahlı Filistinliler arasında çatışma çıktı.

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerine bağlı Cenin Birliğinden yapılan açıklamada, İsrail ordusu ile araçlarını silah ve patlayıcılar ile hedef aldıkları kaydedildi.