İsrail askerleri Filistinlilerin evine patlayıcı atma şüphesiyle gözaltında

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde "Filistinlilerin yaşadığı bir eve bu gece el yapımı patlayıcı attıkları şüphesiyle bazı İsrail askerlerinin gözaltına alındığı" belirtildi.

Saldırı hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, olayın ayrıntılarına ve kaç askerin gözaltına alındığına ilişkin bilgilere yer verilmedi.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) Filistinlilerin evine saldıran askerlerin Dürzi kökenli 3 asker olduğunu aktardı.

Dürzi askerlerin, saldırıyı, 23 Kasım’da Batı Şeria'nın Cenin kentinde, trafik kazasında hayatını kaybeden bir Dürzi İsraillinin cesedinin silahlı gruplarca kaçırıldığı olaya misilleme olarak gerçekleştirdikleri belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Daliyet el-Karmel bölgesinden Dürzi topluluğuna mensup Tiran Ferro'nun naaşı, silahlı kişiler tarafından Cenin'deki hastaneden kaçırılmış ancak Filistin yönetiminin girişimiyle bir gün sonra geri alınarak ailesine teslim edilmişti.