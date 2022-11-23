İsrail askerleri, işgal altındaki Nablus'ta Filistinli bir çocuğu öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail işgal askerlerinin Nablus kentine baskınları sırasında açtıkları ateş sonucu kalbinden yaralanan 16 yaşındaki Ahmed Emced Şahade hayatını kaybetti.

Açıklamada, Nablus'ta İsrail askerlerinin girişine engel olmaya çalışan Filistinlilerle çıkan çatışmada ayrıca biri ağır olmak üzere 5 Filistinlinin de yaralandığını duyuruldu.

Filistin Kızılay Cemiyetinden yapılan açıklamada ise, işgal güçlerinin alandaki yaralılara müdahale eden sağlık çalışanlarına da ateş açtıklarını ve araçlardan birine de kurşun isabet ettiği belirtildi.

Öte yandan, Kızılay acil yardım çalışanları, İsrail askerlerinin kalabalığa yoğun göz yaşartıcı gaz kullanmasından dolayı nefes yollarında ağır tahrişler oluşan onlarca kişiye sahada ilk müdahalenin yapıldığını ifade etti.

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un doğusundaki Yusuf Makamı adıyla bilinen camiye baskınları sırasında onları himaye amacıyla askeri dozerlerin eşliğinde büyük bir askeri birlik kente giriş yaptı. Kente yönelik baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında yaşanan arbede ve çatışmada işgal güçleri gerçek mermilerle halka ateş açtı.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi bulunduğunu belirterek bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.