İsrail ateşkesi doğruladı

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın karşılıklı ateşkes girişiminin ön koşul olmaksızın kabul edilmesinin İsrail Güvenlik Kabinesi'nde oy birliğiyle onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, "Güvenlik yetkilileri, İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı, İsrail İç İstihbarat Servisi (Şabak) Başkanı, Mossad Başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı'nın geçerli olacağı zaman ileri bir tarihte kararlaştırılmak üzere Mısır'ın karşılıklı ateşkes girişiminin ön koşul olmaksızın kabul edilmesi yönündeki tavsiyelerini Güvenlik Kabinesi oy birliğiyle kabul etti." ifadelerine yer verildi.

Yerel basın, İsrail ile Hamas'ın ateşkes anlaşmasına vardığını ve ateşkesin yerel saatle 02.00'de yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Saldırılara karşılık Gazze'deki Filistinli direniş grupları tarafından atılan roketler nedeniyle İsrail'de 12 kişi yaşamını yitirmişti.