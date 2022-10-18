İsrail, Avustralya'nın Kudüs kararından hoşlanmadı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Avustralya hükümetinin Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı yönündeki kararını geri aldığı gerekçesiyle ülkedeki Avustralya Büyükelçisinin gün içinde Dışişleri Bakanlığı'na çağırılacağını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail, Avustralya hükümetinin, basiretsiz siyasi hesaplarla aldığı kararından hayal kırıklığı duyuyor. Kudüs, Yahudi halklarının 3 bin yıllık başkentidir. O ya da bu karara bakmaksızın İsrail'in ebedi ve birleşik başkenti olmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.