İsrail-Bahreyn arasında ilk ticari uçuş başladı

Bahreyn yetkilileri konu hakkında şu açıklamayı yaptı: “İsrail’den bir çalışma grubu iki ülke arasındaki potansiyel işbirliği alanları hakkında görüşmeler yapmak için ülkemize gelmiştir”

AP uluslararası uçuş datasının verdiği bilgilere göre yaptığı haberinde ISRAIR, İsrail hava yollarına ait A320 tipi bir ticari jetin Tek Aviv’in Ben Gurion Havaalanı’ndan, üç saatlik bir uçuştan sonra Bahreyn Uluslararası Havaalanı’na indi. Haberin verilmesinden saatler sonra Bahreyn resmi bir açıklama ile uçuşu teyit etti ve gelenlerin İsrailli diplomatlar olduğunu ifade etti.

Ancak, İsrail’den BAE’ye yapılan ilk ticari uçuşun aksine, söz konusu bu uçuş hakkında, ne İsrail tarafı ne de Bahreyn fazla detaylı bilgi vermekten kaçındı.

Kaynak: Airport haber