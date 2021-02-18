İsrail barajları açtı, Filistinli çiftçilerin tarım arazileri zarar gördü

Filistin Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 500 dönümden fazla tarım arazisi sular altında kaldı ve ürünler zarar gördü.

"33 dönüm tarım arazimin tamamı sular altında kaldı"

Arazisi sular altında kalan Filistinli çiftçilerden Arif Şimali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 33 dönüm tarım arazisinin tamamıyla sular altında kaldığını söyledi.

Şimali, "Arazimdeki yumrulu tarım ürünleri, hububat ve yapraklı bitkilerin tamamı telef oldu. Zarar 15 bin doların üzerinde." dedi.

Filistinli çiftçi, İsrail'in su kanallarını bu yıl ikinci kez Gazze yönüne doğru açtığını, ayrıca daha önce de tarım arazilerine kimyasal ilaç püskürttüğünü aktardı.

Filistin Tarım Bakanlığının Gazze Şube Müdürü Ahmed Fatayır, 21 Ocak'ta, İsrail'in yağmur sularının toplandığı barajlara bağlı kanalları Gazze'nin doğusuna doğru açtığını ve yüzlerce dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını ifade etmişti.

AA