İsrail Başbakanı Bennett'ten yeni talimatlar

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada Bennett'in "güvenlik yetkilileriyle son günlerdeki terör saldırılarının ardından operasyon ve istihbarat durumunu değerlendirdiği" belirtildi.

Açıklamada, Bennett'in toplantının ardından güvenlik güçlerine 7 maddelik talimat verildiği bildirildi. Bu talimatlar şu şekilde sıralandı:

"Operasyon faaliyetlerinin genişletilmesi, çatışma bölgelerine yoğunlaşarak güvenlik güçlerinin artırılması, güvenlik güçlerine temin edilen silahın ve yetkilerinin artırılması, terör unsurlarına karşı idari gözaltı uygulanması, sosyal medyada terör saldırılarının takip edilerek önlemlerin alınması, Arap kamuoyuna mal olmuş kişilerle irtibatın artırılması ve İsrail polisinin silahlara el koyma uygulamasının genişletilerek devam etmesi."

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam ülkenin batısındaki Hadera şehrinde 2 saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.

İsrail polisi, saldırganların, ülkenin kuzeyindeki bir Arap beldesi sakini İsrail vatandaşı olduklarını ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları bulunduğunu duyurmuştu.

Ülkenin güneyindeki Bi'rus Sebi (Beerşeba) kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda da 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.