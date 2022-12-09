İsrail Başbakanı Lapid, olası Netanyahu hükümeti konusunda uyardı

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Lapid, Netanyahu'nun kuracağı hükümete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yeni oluşacak hükümet, ülke tarihindeki en aşırı ve çılgın hükümet olacak." diye yazan Lapid, "Netanyahu zayıf. Ortakları ondan daha genç, daha ısrarcı ve aşırıcıdır. Kayıtsız şartsız kendisine şantaj yaptılar." ifadelerini kullandı.

Yeni kurulacak hükümetin politikalarını protesto etmek için destekçileri tarafından İsrail'in çeşitli yerlerinde düzenlenen gösterilerin resimlerini yayınlayan Lapid, "Ama teslim olmuyoruz, demokrasimiz için, askerlerimiz için, çocuklarımızın geleceği için (...) savaşıyoruz." paylaşımında bulundu.

İsrail seçimleri aşırı sağcı bir hükümete işaret ediyor

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde, eski başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloktaki partiler, 120 sandalyeli Meclis'e 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 13 Kasım'da Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Netanyahu'ya hükümeti kurması için verdiği yasal süre 11 Aralık Pazar günü sona eriyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Herzog bugün, ülkenin yeni başbakanı olması beklenen Netanyahu'ya hükümeti kurması için 10 gün ek süre daha verdi.

Netanyahu'nun öncülüğündeki sağ blok, dini partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.