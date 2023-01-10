İsrail basını: ABD, yabancı vatandaşlığı bulunan İsrailli pilotların F-35 kullanımını yasakladı

İsrail basınındaki haberlere göre, ABD Savunma Bakanlığı ve istihbarat yetkilileri, bilgi güvenliği ve teknolojik sızıntısı yaşanması korkusuyla yabancı vatandaşlığı bulunan İsrail Hava Kuvvetleri pilotlarının F-35 jetlerini kullanmasını yasakladı.

ABD'nin bu hamlesinin, “ABD çıkarlarının korunması ve bilgi güvenliğine verilen önemin giderek daha fazla artırılmasından kaynaklandığı” kaydedildi.

İsrail hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.