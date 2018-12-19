'İsrail Bergusi'yi gözaltına aldıktan sonra infaz etti'

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınındaki silahlı saldırıdan sorumlu olduğu iddiasıyla geçen çarşamba öldürülen Salih Ömer Salih el-Bergusi'nin ailesi insan hakları örgütlerinin de katılımıyla Ramallah'ın kuzeybatısındaki Kober köyündeki evlerinde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Bergusi'nin amcası Fahri el-Bergusi, görgü şahitlerinin kendilerine Salih'in canlı olarak gözaltına alındığını söylediğini belirtti.

Salih'in kullandığı araçta da herhangi bir kan izine rastlamadıklarına işaret eden amca, birkaç saat sonra Salih'in yaralandığı ve öldüğü haberini aldıklarını söyledi.

İsrail'i "Salih'i gözaltına aldıktan ve soruşturma yaptıktan sonra infaz etmekle" suçlayan amca Bergusi, olayın nasıl gerçekleştiğine dair gerçeklerin ortaya çıkması için uluslararası bir soruşturma başlatılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Amca Bergusi, Salih'in öldürülmesinin ardından babası ve kardeşinin de gözaltına alınması nedeniyle ailenin zor şartlar altında yaşadığını vurguladı.

"Deliller soruşturmadan sonra infaz edildiğini gösteriyor"

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris ise "İsrail ordusu birçok kez Filistinlileri gözaltına aldıktan sonra infaz etti. Deliller ve bilgiler, Salih'in soruşturmadan sonra infaz edildiğini gösteriyor." dedi.

Faris, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Filistin'deki Birleşmiş Milletler Temsilciliği Ofisi dahil olmak üzere uluslararası insan hakları kuruluşlarını olayla ilgili soruşturma açmaya çağırdı.

İsrail ordusu, 9 Aralık'ta Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınındaki silahlı saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen Salih Ömer Salih el-Bergusi'nin 12 Aralık çarşamba günü silahlı bir operasyonda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA