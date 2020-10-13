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İsrail bu kez buldozerlerle saldırdı

İsrail güçleri, Gazze sınırındaki tarım arazilerine buldozerlerle girerek, zarara neden oldu.

İsrail bu kez buldozerlerle saldırdı

Gazze Şeridi'nin Abasan beldesinin doğusundaki sınır bölgesinde yer alan tarım arazilerine 5 buldozerle giren İsrail güçleri, tarım arazilerini tahrip etti.

İsrail güçlerinin saldırısı sırasında hasat toplayan çiftçilerden Yusuf Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada duruma tepki gösterdiklerini ancak çabalarının sonuçsuz kaldığını söyledi.

Şahin, İsrail'in sınır yakınındaki arazilere birçok kez buldozerle zarar verdiğini ayrıca bombaladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 20:54
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