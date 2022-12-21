İsrail, cezaevinde hayatını kaybeden Filistinli Ebu Hamid'in naaşını ailesine vermeyecek

İsrail ordu radyosunda yayınlanan haberde, konuya ilişkin gelişmelere yer verildi.

Haberde, İsrail Savunma Bakanı Beny Gantz'ın "Ebu Hamid'in (50) naaşını ailesine teslim etmeme kararı aldığı" belirtildi.

İsrail, ailelerine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını ya dondurucularda tutuyor ya da "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu mezarlara defnediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 2019'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin cenazelerinin alıkonulması uygulamasının "esir takasında pazarlık konusu yapmak için sürdürülmesi" yönünde karar vermişti.

Filistinli Ebu Hamid, Fetih hareketine bağlı "El-Aksa Şehitleri Tugaylarının kurulmasına katılmak" ve "İsrail ordusuna yönelik operasyonlar yürütmek" suçlarından 7 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kanser hastası Ebu Hamid, 2002'den beri İsrail hapishanesinde bulunuyordu.

Filistinli sivil toplum kuruluşları, sık sık yaptıkları açıklamalarla, son evre akciğer kanseri Ebu Hamid'in durumunun kritik olduğunu belirterek, serbest bırakılmasını talep etmişti.

Ebu Hamid'in dün sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini açıklayan Filistin Esir İşleri Heyeti, Filistinli mahkumun ölümünden "kasıtlı tıbbi ihmal" politikası izleyen İsrail Hapishaneler İdaresini sorumlu tutmuştu.

Ailesi ve Filistin yönetimi, İsrail makamlarından "Ebu Hamid'in naaşının teslim edilmesini" istemişti.