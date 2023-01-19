İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Sullivan'ın ziyareti tam zamanında

Herzog'un ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'i ziyaret eden Sullivan, Herzog ile Batı Kudüs'te bir araya geldi.

İki ülke arasındaki güçlü ortaklık ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesinin yollarının ele alındığı belirtilen görüşmede Herzog, "İki ülkenin de birçok zorlukla karşı karşıya olduğu uygun bir zamanda geldiniz." dedi.

Öte yandan ülkede İbranice yayın yapan Wala News haber sitesi, Sullivan'ın İsrail ziyaretindeki hedefin, Filistin, İran ve diğer Arap ülkeleriyle normalleşme çabalarına ilişkin politikalar konusunda yeni hükümetle anlaşmaya varmak olduğu değerlendirmesi yer aldı.