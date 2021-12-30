İsrail'de 3 bin 947 yeni vakayla

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 947 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bunun ekim ayından bu yana en yüksek vaka sayısı olduğuna işaret edilen açıklamada, aralık başında 1,02 olan salgının yayılma hızının 1,62'e yükseldiği kaydedildi.

Son verilerle ülkedeki aktif vaka sayısı 20 bin 429'e çıkarken, ağır hasta sayısı da 94 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı daha önce Kovid-19’un omicron varyantı teşhisi konulan hasta sayısının 341’e yükseldiğini duyururken, bugünkü açıklamada bu varyanta ilişkin herhangi bir güncellemeye yer verilmedi.

İsrail'e Kovid-19'a karşı geliştirilen ilacın ilk sevkiyatı

Bu arada Pfizer şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilacın ilk sevkiyatı bugün Tel Aviv'e ulaştı.

Başbakan Naftali Bennett, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilacın gelişini "salgınla mücadelede önemli bir katkı" olarak değerlendirerek, "Omicron dalgasının yaklaşan zirvesini aşmamıza yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'da yer alan haberde, İsrail'e yapılan ilk sevkiyatın 20 bin dozdan oluştuğu, Tel Aviv'in Pfizer ile toplam 100 bin doz satın almak için anlaşma yaptığı kaydedildi.

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, 22 Aralık'ta da 60 yaş üstü vatandaşlar ile risk grubundaki sağlık çalışanlarına dördüncü dozun uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Ülkede şu ana kadar 6 milyon 547 bin kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 909 bin kişiye ikinci, 4 milyon 227 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.