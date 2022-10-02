İsrail'de ankete göre Netanyahu liderliğindeki sağ blok geriledi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) yaptığı ankette söz konusu blokun, Meclisteki 120 sandalyeden 59'unu alacağı öngörülüyor.

Bu da KAN'ın son olarak 1,5 ay önce yaptığı anketteki sağ blokun 61 olan sandalye sayısının düştüğünü gösteriyor.

Anket, Başbakan Yair Lapid liderliğindeki Gelecek Var Partisinin ise önceki anketlere göre 1 sandalye daha elde ederek 25'e yükseleceğini öngörüyor.

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisinin de sandalye sayısının 33'ten 32'ye düşeceği ifade ediliyor.

İsrail 1 Kasım'da sandığa gidecek

İsrail, 1 Kasım'da son dört yıl içinde beşinci genel seçim için sandık başına gidecek.

Hükümeti kurmak için ise Mecliste en az 61 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.