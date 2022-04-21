İsrail'de bazı kurumlar siber saldırıya uğradı

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail'de saldırıya uğrayan siteler arasında Havaalanları Kurumu'nun yanı sıra, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ve Kanal 9'un da yer alıyor.

Havaalanları Kurumu'nun saldırı sonucu yerel saatle 21.00'de hizmet dışı kaldığı belirtildi. Kurumun işletim sistemlerinin saldırıya uğramadığı vurgulandı.

Saldırıyı, kendilerine "ALtahrea Team" adını veren İran destekçisi Iraklı Şii bir grubun gerçekleştirdiği iddia edildi.

Saldırının, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna MQ-9 olarak adlandırılan SİHA ile hava saldırısı düzenlemişti.