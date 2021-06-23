İsrail'de değişen bir şey yok

Yerel basında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanlığına bağlı Sivil İdare Yüksek Planlama Alt Komitesi, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 33 bina inşa edilmesine yönelik projeleri inceledi.

Yapılan incelemenin ardından 31 yeni binanın inşasına onay çıktı.

Yapımına onay verilen binalar arasında bir alışveriş merkezi ile 2 sinagog da bulunuyor.

Böylelikle, 13 Haziran'da güvenoyu alarak göreve başlayan Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde inşa projelerine ilk kez onay vermiş oldu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.