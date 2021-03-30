İsrail'de endişe vermeyen mutasyonlu yeni tür tespit edildi

İsrail Sağlık Bakanlığı, haberleri doğruladı ve ülkede Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni bir türüne rastlandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu virüsün daha az bulaşıcı olduğu ve ağır hastalığa sebebiyet vermediği, bu nedenle endişe edilecek bir durumun olmadığı belirtildi.

İsrail'de kullanılan Pfizer-BioNTech aşısının mutasyona uğramış tür üzerinde de etkili olduğu ifade edildi.

Yerel basında çıkan haberlerde ise söz konusu virüse ilk olarak Kasım 2020'de rastlandığı ve şu ana kadar sadece 181 kişide tespit edildiği kaydedildi.