İsrail'de erken seçim muamması çözüldü

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett bugün yaptığı açıklamada, keskin farklılıklara rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu liderliğindeki hükümetten çekilmeyeceklerini duyurdu.

Bennett, Netanyahu’ya bazı sorunları düzeltmek için zaman vereceğini söylerken, koalisyon hükümetinden çekilmeyeceklerini söyledi. Evimiz İsrail Partisi, savunma bakanlığına kendi partilerinden birinin getirilmemesi durumunda koalisyondan çekileceklerini belirtirken Netanyahu, hükümeti tehdit eden krize rağmen bu öneriyi kabul etmedi.

Meclisteki sekiz sandalyeli Yahudi Evi Partisi’nin lideri Bennett, Lieberman’ın istifasının hemen ardından koalisyonu bir arada tutmanın mümkün olmadığını iddia etmişti.

Yolsuzluk suçlamalarıyla iç siyasette zor günler geçiren Netanyahu'nun şimdilik seçim krizini aştığı belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net