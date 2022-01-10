İsrail'de günlük vaka sayısı 20 binin üstünde

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 bin 501 kişide COVID-19 tespit edildi, ağır hasta sayısı da 222'ye yükseldi.

Ülkede salgının başından bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 269'a ulaştı.

Öte yandan İsrail basınındaki haberlere göre, ordu içinde COVID-19'a yakalanan personel sayısı 5 bin 187'ye yükseldi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün yaptığı açıklamada, Omicron varyantının yayıldığı son dalgada nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının COVID-19'a yakalanabileceğini bildirmişti.