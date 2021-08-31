İsrail'de hediye krizi

İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump, Obama ve Putin gibi liderlerin verdiği hediyeleri Başbakanlık ofisine teslim etmesi istendi.

Netanyahu, 12 sene süren uzun iktidarının ardından son seçimlerde partisinin birinci çıkmasına rağmen kurulan koalisyon hükümeti sebebiyle koltuğunu devretmek zorunda kalmıştı.

Ma'ariv gazetesi köşe yazarı Ben Caspit tarafından açıklanan belgelere göre, Başbakanlık Hukuk Danışmanı Shlomit Barnea Farago, eski başbakan Netanyahu'dan yabancı liderlerden aldığı devlet hediyelerini iade etmesi istendi ancak 71 yaşındaki siyasetçi bu talebi dikkate almadı.

Habere göre, söz konusu hediyelerin Başbakanlık Ofisinde veya siyasilerin resmi konutunda sergilenmesine izin veriliyor ancak Netanyahu, görev süresi dolmasına rağmen bu hediyeleri teslim etmedi.

Söz konusu hediyeler arasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Golan Tepeleri işgalini Amerika'nın tanıdığına dair bir bildiri, Trump'ın eşi Melania Trump'ın verdiği bir tabak, eski ABD Başkanı Barack Obama'dan altın yapraklı bir cam kutu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği, üzerinde Rashi'nin yazmaları olan ilk İncil'in yer aldığı kaydedildi.

Netanyahu'ya başbakanlığı sebebiyle hediye verenler arasında Almanya Şansölyesi Angela Merkel, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy de bulunuyor.

Kaynak: Euronews