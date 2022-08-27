İsrail'de İran tartışması: Olmert, Netanyahu'yu suçladı

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, İsrail radyosu ile yaptığı röportajda; Likud Partisi lideri eski başbakan Binyamin Netanyahu'yu ABD'yi KOEP'ten çıkarmakla suçladı.

Ehud Olmert bu söyleşide "Netanyahu bizi ABD ile gerekmeyen bir yüzleşmeye sürükledi. Donald Trump'ı etkileyerek onu KOEP'ten ayrılmaya sürükleyen de Netanyahu'dur. Aslında ABD'nin anlaşmadan ayrılmadan İran'ın nükleer gelişmesini hızlandırdı. Mevcut kritik durumdan ve İran'ın nükleer bomba yapımına doğru hareketinin hızlanmasından da Netanyahu sorumludur. " dedi.

Olmert sözlerinin devamında şunları da belirtti: "Netanyahu, bu konuda konuşacak son kişi, hiç sesi çıkmıyor çünkü kendisi bu krizden sorumlu."