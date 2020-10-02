İsrail'de Koronavirüs vakaları 255 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması için yeniden karantina uygulamasına geçilen İsrail'de toplam vaka sayısı 255 bini geçerken, can kaybı da 1622'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 51 kişi daha yaşamını yitirdi ve 7 bin 639 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1622'ye, vaka sayısı da 255 bin 771'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 807'sinin durumunun ağır olduğu ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 183 bin 488'a ulaştı.

- Aktif vaka sayısı 70 bini geçti

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 70 bin 660'a yükseldi.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

Vaka sayılarındaki yükselişin devam etmesi üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu söz konusu karantinanın uzatılabileceği sinyalini vermişti.

Kaynak: AA

