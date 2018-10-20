İsrail'de meclis mahkemeye karşı

Filistin asıllı ABD vatandaşı Lara Alkasım'ın İsrail'i boykot eden kuruluşlara destek verdiği gerekçesiyle ülkeye alınmama kararını bozan mahkemeye karşı İsrail Parlamentosu harekete geçti. Knesset olarak bilinen İsrail Meclisine boykota destek verenlerin ülkeye girişilerini yasaklayacak tasarının sunulması planlanıyor.

Yeni yasa tasarısının, boykot çalışması yapanlara yedi yıl hapis ile İsrail vatandaşı olmayanların sınır dışı edilmesi ve giriş yasağı getirme gibi yaptırımları içerdiği kaydediliyor.

İsrail'i boykot hareketine destek verdiği gerekçesiyle 2 Ekim'de geldiği İsrail'e girişine izin verilmeyen ABD'li öğrenci Lara Alkasım yeniden hakim karşısına çıkmıştı.

"Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketine destek verdiği gerekçesiyle ülkeye alınmayan Alkasım'ın davasını bazı İsrailli milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda aktivist de izlemişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin Lara Alkasım'ı sınır dışı etme kararını iptal etmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2018, 16:34