İsrail'de Milletvekili Ofer Cassif, Katar'daki insan haklarını eleştiren gazetecileri ikiyüzlülükle suçladı

Yediot Aharanot gazetesine göre, solcu milletvekili Cassif, Parlamento Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ülkesindeki bazı gazetecilerin Katar'da insan hakları ihlali durumlarına ilişkin iddialarına sert cevap verdi.

- "Sözlerde ikiyüzlülük var"

İsrailli gazetecilerin sözlerinde büyük bir ikiyüzlülük olduğunu belirten Cassif şunları söyledi:

"Bu gazetecilerin sözlerinde büyük bir ikiyüzlülük var. Bu yaşadığımız yerde bir halk (Filistinliler) var sert ve katil bir işgalin gölgesi altında yere serilmiş. Dışarıda savaşmaktan önce gelin burada insan hakları için savaşın."

- FIFA'yı ABD düzenleseydi

Değişim için Arap Listesi Koalisyonu Parlamento Grubu Başkanı Arap Milletvekili Ahmed Taybi oturumda Arapça yaptığı konuşmasında, "Düşünün ki Dünya Kupası ABD'de yapılmış olsaydı, bütün dünya alkışlayacaktı. Oysa Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta bir buçuk milyon kişinin ölümünden sorumludur." dedi.

"Bırakın bu safsataları." diyen Taybi, Katar'ın bir Arap ülkesi olduğunu ve tarihte en iyi Dünya Kupası'nı organize ettiğini vurguladı.

Taybi'nin kürsüden Arapça konuşmasına itiraz eden İsrailli milletvekiline "Hatta İbranice konuşsam da anlamayacaksın." karşılığını verdi.

- İsrailli spikere Maluma'dan "alçak" ifadesi

2022 FIFA Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesine ülkede "insan hakları ihlalleri" olduğu iddiasıyla eleştiriler yöneltilen yayınlardan birinde spikerin bu konudaki ısrarlı sorularına şampiyonanın resmi taraftar şarkısını seslendirenler arasındaki Kolombiyalı Şarkıcı Maluma, elindeki mikrofonu bırakıp ekranı terk ederek cevap verdi. Maluma'nın, programdan ayrılırken spikere "alçak" diye seslendiği duyuldu.