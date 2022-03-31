İsrail'de silah ruhsatı başvuruları yüzde 2 bin 500 arttı

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ülkede normalde günde yaklaşık 60 silah ruhsatı başvurusu yapılırken, 30 Mart'ta başvuru sayısı 1500'ü geçti.

İç Güvenlik Bakanlığına dayandırılan verilere göre, ayrıca, ateşli silah ruhsatı talep eden vatandaşlar tarafından yaklaşık 2 bin 980 çağrı yapıldı. Bu çağrıların normalde 600 civarında olduğu kaydedildi.

İsrailli yetkililer, böyle bir artışın en son geçen yıl mayısta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail içindeki mezhepsel şiddet olayları sürecinde gözlemlendiğini belirtti.

Bennett silahlanma çağrısı yapmıştı

Öte yandan, bu silahlanma artışının İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in 30 Mart'ta İsraillilere silah taşıma çağrısı yapmasıyla eş zamanlı gerçekleşmesi dikkati çekti.

Bennett, 29 Mart'ta Beni Barak kentinde 5 İsraillinin öldüğü saldırı sonrası yayımladığı görüntülü mesajda İsrailli sivillere seslenerek, "Sizden ne bekleniyor İsrail vatandaşları olarak? Tetikte ve sorumlu olmanız. Gözlerinizi açın. Kimin silah taşıma ruhsatı varsa, şimdi onu taşımasının zamanıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Bir hafta içinde 3 saldırı

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart arasında yaşanan 3 ayrı saldırıda toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail polisi, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini Ziya Hemarişe olduğunu bildirmişti.