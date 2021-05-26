İsrail'de tartışma: Hamas'ın füzeleri nereden geliyor?

Haaretz gazetesinin askeri analisti Amos Harel, Hamas ve İslami Cihad'ın, bağımsız bir yerel askeri sanayi geliştirmeyi başardığını söyledi.

Harel'e göre bu mesele, İsrail'in Gazze'ye silah girişini önlemek için Mısır'ın sınırlarını neredeyse tamamen kapatmasını talep ettiği yıllarda, Gazze'deki askeri sanayi tam bir üretim hattı haline geldi.

Harel, İsrail askeri endüstrisinden bir uzmandan, 'Gazze'deki direnişin çok tehlikeli bir düşman haline geldiğini' aktarıyor.

İsrailli uzman, Gazze'de daha zor şartlar altında çalışsalar da, Gazze'nin askeri endüstrisinin, İran ve Hizbullah'taki silah üreticilerinden daha az ciddi olmadığını ve asla küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı.

Harel'e göre, Gazze Şeridi'ndeki yerel silah endüstrisi 2000 yılında başladı ve 2001'de "Sderot" şehri ilk ev yapımı Kassam füzesinin fırlatılmasına tanık oldu.

İlerleyen yıllarda tünellerden büyük silah kaçakçılığına tanık olduklarına şahit olduklarını belirten Harel, 2013'te Sisi'nin Mısır'da darbeyle iktidara gelmesiyle, bu tünellerden yapılan silah girişlerinin durduğunu söyledi.

HAMAS İKİ ALANDA ÇALIŞIYOR

İsrail güvenlik sisteminin Hamas'ın iki alanda çaba gösterdiğine inandığını söyleyen Harel, 'İlki mevcut füzelere benzer, ancak daha geniş menzilli ve daha yıkıcı kapasiteyle füzeler üretiyor. İkincisi ve halen geliştirilmekte olan, hassas füzelerin üretimi söz konusu.' ifadelerini kullandı.

Harel, Hamas'ın İsrail güç istasyonları ve limanlarının yanı sıra, Ben Gurion Havaalanı, hava kuvvetleri üsleri gibi stratejik bölgeleri hedef alabileceğini, isabetli hale gelebilmeleri için füzeler üzerinde çalıştıklarını ileri sürdü.

Askeri analist, işgalci İsrail'in en büyük ikinci endişesinin hassas füzeler olduğunu, bu nedenle Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarının çoğu, saldırıların çoğunun bu bunu engellemeye yönelik olduğunu iddia etti. Harel'e göre bu alanda çalışan Filistinli işçi ve mühendislerden bazıları, saldırı ve suikasta kurban gitti.

MÜHENDİSLER FİLİSTİN DIŞINDA YETİŞİYOR

Harel, Gazze'deki silahların geliştirilmesinde çalışanların, Filistin dışındaki üniversitelerden bu alanda doktora derecelerine sahip mühendisler ve bir grup uzman olduğunu, ancak direnişin yararına silah geliştirmek için yıllarca çalıştıktan sonra artık deneyimli olduklarını belirtti.

Harel'e göre, füze üretim ağının ve bazı çalışanlarının hedeflenmesine rağmen, Gazze'nin füze geliştirmeye ve üretmeye devam etmek için yeterli uzman ve malzemeye sahip olduğuna inanılıyor.

Kaynak: Star