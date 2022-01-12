İsrail'de vaka rekoru

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 43 bin 815 vaka sayısıyla Kovid-19 salgınında yeni rekor seviye görüldü.

Omicron varyantının etkisindeki ülkede vaka sayıları, yılbaşından bu yana 10 kattan fazla artmış oldu.

Ülkede Eylül 2021'den bu yana en yüksek vaka sayısının kaydedildiği 2 Ocak'ta 4 bin 197 yeni vaka tespit edilmişti.