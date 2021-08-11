İsrail'de vaka sayıları tırmanıyor

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 5 bin 755 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 21 hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerinin sayısının 6 bin 580'e, toplam vaka sayısının 914 bin 403'e ulaştığı ifade edildi.

Aktif vaka sayısının 39 bine yaklaştığı ülkede hastalardan 400'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kabine yeni kısıtlamaları değerlendirecek

Öte yandan İsrail kabinesi, salgının yayılmasını yavaşlatmaya yönelik alınabilecek önlemleri değerlendirmek üzere bugün toplanacak.

Toplantının ardından Sağlık Bakanlığı yetkililerinin tavsiyesi doğrultusunda kapalı alanlardaki etkinliklerde katılımcı sayısının 50'ye, açık alanlarda da 100'e düşürülmesi kararının alınması bekleniyor.

Ayrıca ülkede hızlı test merkezlerinin sayısının artırılmasının da kabine toplantısında ele alınacağı belirtiliyor.

Vakalarda Delta varyantı etkisi

Yerel basında yer alan haberlerde, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 90'dan fazlasının ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

Geçen aylarda aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran İsrail'de son günlerde Delta varyantı nedeniyle Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış dikkati çekiyor.

İsrail'de haziran ayının başında günlük vaka sayısı 20'nin altına düşmüş, toplam aktif vaka sayısı da 186'ya kadar gerilemişti.

Vakalardaki artış nedeniyle İsrail'de 25 Haziran'da yeniden kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu uygulanmaya başlanmıştı.