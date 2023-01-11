İsrail'de yeni hükümetin ilk icraatı işgal yasasını geçirmek oldu

İsrail'de aşırı sağcı yeni hükümet, tepki çeken bir adım attı. İşgal yasası olarak da bilinen, "Yahudi yerleşimci yasası"nın uygulama süresini uzatan yasa tasarısını Meclis'e sundu.

Yahudi yerleşimciler için ceza kanunu uygulama süresini uzatan yasa tasarısı, Meclis Komisyonu'ndan geçti.

Tasarı, ikinci ve üçüncü oylama için Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu'na yönlendirildi.

Yahudi yerleşimcilerin İsrail vatandaşı sayılmasına izin veriyor

Yasa, işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan yarım milyon Yahudi yerleşimciye, İsrail vatandaşı muamelesi yapılmasına izin veriyor.

Filistinliler'in aksine İsrail askeri mahkemeleri yerine sivil mahkemelerde yargılanma, sosyal güvenlik sisteminden faydalanma ayrıcalıkları getiriliyor.

Filistin tepki gösterdi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, tasarının, işgal altındaki Batı Şeria'nın "sessiz ve kademeli ilhakını" meşrulaştırdığı uyarısı yaptı.

Uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğuna dikkati çekti.