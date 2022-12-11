İsrail'den 13 bin askerle tatbikat

Ordu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sıcak Kış" isimli tatbikatın 13 Aralık Salı gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

Teknoloji ve Lojistik Biriminin başkanlık edeceği belirtilen ve sürpriz şekilde başlayan tatbikatta 8 bini düzenli, 5 bini yedek 13 bin askerin yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu tatbikatla, "İsrail ordusundaki savaş birimlerinin ve lojistik sisteminin kuzey bölgesindeki ani olaylar ve muhtelif senaryolar karşısında hazırlığının artırılmasının amaçlandığı" belirtildi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre ise söz konusu tatbikat, "İran'ın sivil uçuşlar sırasında Beyrut Havalimanı'na silah kaçırmaya çalıştığına ilişkin bazı haberlerin ardından kuzey sınırında son dönemde gerilimin yükselmesinin gölgesinde" gerçekleştiriliyor.

- Lübnan'dan yalanlama

Lübnan, 8 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin yaptırımı altındaki İran'a ait Meraj Hava Yolları'nın Hizbullah'a silah taşıdığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirmişti.

Körfez ülkeleri ve İsrail medyasında daha önce çıkan haberlerde, İran'ın Meraj Hava Yolları üzerinden Lübnan'daki Hizbullah'a silah taşıdığı iddia edilmişti.

ABD Hazine Bakanlığı, 24 Mayıs 2018'de, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hizbullah ve Suriye'deki Esed rejimi için silah, milis ve para taşımacılığı yaptığı gerekçesiyle Meraj Hava Yolları ile diğer birkaç hava yolu şirketini yaptırım listesine almıştı.