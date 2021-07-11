İsrail'den 3. doz aşı kararı

İsrail'de bağışıklık sistemi zayıf yetişkinlere üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısının teklif edileceği açıklandı. Üçüncü dozun tüm nüfusa teklif edilmesi konusunda ise henüz bir karara varılamadığı belirtildi.

Ülkede Delta varyantına bağlı vakaların artması üzerine aşılama kampanyasına yeniden hız verildi. Yaklaşık bir ay önce sıfıra inen vaka sayıları Delta varyantı nedeniyle günlük ortalama 450'ye yükseldi.

İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, daha önce iki doz aşılanan ancak organ nakli olan ya da bir sağlık sorunu nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflayan yetişkinlerin üçüncü doz aşıyı yaptırabileceklerini açıkladı.

Pfizer ve BioNTech, üçüncü doza izin verilmesi için ABD ve Avrupalı sağlık otoritelerine başvurulacağını duyurmuştu. Her iki şirkete göre koronavirüs bağlantılı enfeksiyonların yeniden yayılma riski bulunuyor. Söz konusu riske ilişkin veri paylaşımında bulunmayan Pfizer ve BioNTech, bilim insanlarının da tepkisini çekti.

Ancak Reuters'a göre Pizer ve BioNTech, ilk aşılamadan yaklaşık 6 ay sonra yeniden yayılma riski olduğunu belirttiği uyarıya ilişkin detayların kamuoyu ile önümüzdeki günlerde paylaşılacağını açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre 10 Haziran itibariyle hastanede yatan 46 hastanın yaklaşık yarısı halihazırda aşılanmış olan kişilerden oluşuyor. İsrail'in salgınla mücadele koordinatörü Nachman Ash, bu kişilerin çoğunluğunun 60 yaş üzeri ya da diğer risk grubu içinde olan hastalar olduğunu söyledi.

Öte yandan İsrail yeni Pfizer/BioNTech aşı siparişinde bulundu. Bu arada stokta bulunan Moderna aşılarının da kullanılacağı belirtildi.

9.3 milyon nüfuslu İsrail'de şu ana kadar halkın yaklaşık yüzde 60'ına Pfizer/BioNTech aşısı uygulandı.

Kaynak: Euronews