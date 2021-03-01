İsrail'den Filistin Halk Kurtuluş Cephesi liderine hapis cezası

Cerrar'a yeniden hapis cezası verildi.

Filistin insan hakları kuruluşu Zamir’in Basın Sözcüsü Hiba Hamarşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah’ın batısındaki İsrail Ofer Askeri Mahkemesinin Halide Cerrar’ı 2 yıl hapis ve 4 bin Şekel (yaklaşık 1200 dolar) para cezasına çarptırdığını belirtti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) önde gelen liderlerinden eski Milletvekili Cerrar, 31 Ekim 2019’da, İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki evine düzenlenen baskınla gözaltına almıştı.

Cerrar, 28 Şubat 2019 yaklaşık 20 aylık bir mahkumiyetten sonra İsrail makamlarınca serbest bırakılmıştı.

AA