İsrail'den Golan Tepeleri'nde yeni adım

İsrail Başbakanı Bennett, işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşimcilerin sayısını iki katına çıkarmak istediklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "Golan Tepeleri Ekonomik ve Bölgesel Kalkınma Konferansı"nda işgal altındaki bölgeye ilişkin planlarını açıkladı.

Golan Tepeleri'ne ilişkin ulusal bir planı onaylamak için kabinenin yaklaşık 1,5 ay sonra toplanacağını belirten Bennett, "Hedefimiz Golan Tepeleri'nde yaşayanların sayısını ikiye katlamak." ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini" tanıdığını hatırlatan Bennett, Joe Biden yönetiminin de bu görüşü benimsediğini iddia etti.

Suriye'deki gelişmeleri ve Beşşar Esed rejiminin İran ile bağlantılarını yakından izlediklerini dile getiren Bennett, Tahran'ın Golan Tepeleri sınırında yeni bir ordu kurmayı hedeflediğini ileri sürdü.

İsrail'in Golan Tepeleri'ne ilişkin tutumunun Suriye'deki süreçle bağlantılı olmadığını söyleyen Bennett, uluslararası kamuoyu Suriye ve Esed rejimine yönelik tavrını değiştirse bile işgal ettikleri toprakları geri vermeyeceklerini dile getirdi.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.